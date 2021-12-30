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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Şanlıurfa´da DEAŞ operasyonu: 7 gözaltı

İHA

Şanlıurfa´da DEAŞ operasyonu: 7 gözaltı

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde terör örgütü DEAŞ´a yönelik düzenlenen operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü, MİT Başkanlığı ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, koordineli olarak terör örgütü DEAŞ üyelerine yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda 7 yabancı uyruklu şüpheli gözaltına alındı.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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