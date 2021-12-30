Soba kovasından sızan gazdan zehirlenen Hüseyin öldü 

Ali LEYLAK/ ŞANLIURFA, (DHA)ŞANLIURFA'da, soba kovasını ısınmak için odasına koyan Hüseyin Toprak (13), sızan karbonmonoksitten zehirlenerek hayatını kaybetti.
Olay, Dedeosman Mahallesi'nde meydana geldi. Hüseyin Toprak, iddiaya göre, gece ailesinin evde yaktığı sobanın kovasını ısınmak için odasına koyduktan sonra uyudu. Sabah odaya giren yakınları tarafından hareketsiz yatarken bulunan Toprak için sağlık ekibi çağırıldı. İhbarla eve gelen sağlık görevlileri, yaptığı kontrolde, Toprak'ın karbonmonoksitten zehirlenerek hayatını kaybettiği belirledi. Hüseyin Toprak'ın cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi. DHA-Güvenlik Türkiye-Şanlıurfa Ali LEYLAK
2021-12-30 14:34:30
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