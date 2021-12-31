Yılbaşında sokağa çıkma yasağı var mı?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Mehmet SEZGİN/SİVEREK (Şanlıurfa), (DHA)ŞANLIURFA´nın Siverek ilçesinde TIR'da yapılan aramada gizli bölmelere yerleştirilen 105 kilo esrar ele geçirildi. Gözaltına alına TIR şoförü C.K. tutuklandı.

Siverek Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yüklü miktarda uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı bilgisi üzerine kent girişinde kontrol noktası oluşturdu. Şüphe üzerine durdurulan C.K. yönetimindeki plakası açıklanmayan TIR'da yapılan aramada gizli bölmelere yerleştirilen 105 kilo esrar ele geçirildi. C.K. gözaltına alındı.

Emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen C.K., çıkarıldığı mahkemece 'uyuşturucu madde ticareti yapma ve nakletme' suçundan tutuklandı. DHA-Güvenlik Türkiye-Şanlıurfa / Siverek Mehmet SEZGİN

2021-12-31 14:07:44



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.