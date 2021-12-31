Hamile eşini döverek hastanelik etti

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Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde 2 aylık hamile eşini darp eden koca, eşini hastanelik etti. Talihsiz kadının hayati tehlikesi devam ediyor.

Alınan bilgilere göre, S.Ş isimli koca, tartıştığı 2 aylık hamile eşi Ş.Ş’ye şiddet kullanarak, darp etti. Ş.Ş. kocasının kendisini darp ettiği iddiasıyla polise şikâyette bulundu. Hastanede yapılan muayenede kadının şiddet gördüğü ve hayati tehlikesi bulunduğu belirlenmesi üzerine, şiddet kullanan koca polis tarafından gözaltına alındı.

Siverek Cumhuriyet Başsavcılığı Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddet Suçları Soruşturma Bürosu'nca başlatılan soruşturma kapsamında mahkemeye sevk edilen S.Ş. "kasten yaralama" suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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