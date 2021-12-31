Siverek’te 105 kilo esrar ele geçirildi

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Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde uygulama noktasında durdurulan tıra gizlenmiş 105 kilo esrar ele geçirildi.

Narkotik Şube ekipleri uygulama noktasında durdurulan bir tırda arama yaptı. Yapılan aramada tırda zulalanmış halde 9 parça halinde 105 kilo esrar maddesi ele geçirildi. Siverek Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan tır sürücüsü C.K. çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

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