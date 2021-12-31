Beyazgül öğrencilerle bir araya geldi

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Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, Atatürk Anadolu Lisesinde öğrencilerle bir araya geldi.

Yaş ortalamasına göre Türkiye’nin en geç iline sahip olan Şanlıurfa’da eğitime ve gençliğe büyük önem veren Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, her fırsatta gençlerle bir araya gelmeye devam ediyor. Atatürk Anadolu Lisesinde düzenlenen söyleşiye katılan Beyazgül, her fırsatta gençler ve öğrencilerle bir arada olmaktan mutlu olduğunu söyledi. Beyazgül, öğrencilere ve gençlere yönelik yapılan çalışmaları anlattı. Başarının sırrının çok okumaktan geçtiğini ifade eden Beyazgül, eğitimin önemini vurguladı.

Beyazgül, öğrencilere Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan kitaplardan hediye etti. Söyleşi, soru ve cevap bölümünün ardından fotoğraf çekimi ile sona erdi.

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