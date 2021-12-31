Şanlıurfa'da yasadışı bahis operasyonu: 11 gözaltı

Şanlıurfa'da 11 ev ile 4 iş yerine düzenlenen yasadışı bahis operasyonunda 11 şüpheli gözaltına alındı, 21 kişiye de idari para cezası kesildi.

Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Siber Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde, "Futbol ve diğer bahis ve şans oyunları düzenlenmesi hakkında kanun ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerinin aklanması" suçları kapsamında, 11 ev ile 4 iş yerine operasyon düzenledi. Operasyonda 11 şüpheli gözaltına alındı, 21 kişiye de idari para cezası kesildi.

Şüpheli şahısların ikamet aramalarında, bir miktar uyuşturucu madde, bir tüfek ve 2 tabanca ile bu tabancalara şarjör, 8 kesici alet, bir adet kupon yazıcı makinası, bir adet senet, 2 bin 650 TL para ve birçok dijital materyallere el konuldu.

İşlemleri sonrası adliyeye sevk edilen 11 şüpheliden biri tutuklanırken, 10 kişi ise adli kontrol şartları sağlanarak serbest bırakıldı.

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