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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Siverek’te yolcu otobüsü kaza yaptı: 7 yaralı

İHA

Siverek’te yolcu otobüsü kaza yaptı: 7 yaralı

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde kontrolden çıkan yolcu otobüsü şarampole girdi. Kazada 7 yolcu yaralandı.
Kaza gece saatlerinde SiverekŞanlıurfa karayolu 20’nci kilometresinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre Emrah Ç. idaresindeki 34 YN 6254 plakalı yolcu otobüsü, Siverek istikametinden Şanlıurfa’ya yönüne doğru seyir halindeyken, sürücünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole girdi. Meydana gelen kazada yolcular Fadile A. (32), Dilan Tuğçe A. (5), Şura A. (8), Güler K. (40), Mehmet Sait K. (40) ve Emrah Ç. (30) yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Ekipleri çağrıldı. Yaralılar ambulanslarla Siverek Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Yaralıların durumu iyi olduğu öğrenilirken, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

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