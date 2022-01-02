PKK'lı terörist Suriye sınırında yakalandı

Kaza değil katliam! Bir aile yok oldu: 7 ölü!

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Suriye'den Türkiye'ye girmeye çalışan terör örgütü PYD/PKK mensubu, Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, terör örgütü PYD/PKK mensubu teröristin Suriye'den Türkiye'ye gireceği bilgisi üzerine sınır hattındaki güvenlik önlemleri artırıldı. Ekipler, PYD/PKK üyesi olduğu tespit edilen teröristi, sınır hattında kıskıvrak yakaladı. Sağlık kontrolünden geçirilen terörist, ifadesi alınmak üzere jandarma karakoluna götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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