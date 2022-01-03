Apartmandan bisiklet hırsızlığı kamerada

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Mehmet SEZGİN/ SİVEREK (Şanlıurfa), (DHA)ŞANLIURFA´da bir apartmana giren kimliği belirsiz şüphelinin, bisiklet çalması güvenlik kameralarına yansıdı.

Siverek ilçesi Bahçelievler Mahallesi'ndeki apartmana giren bir kişi, içeriden Ahmet Güney'e ait bisikleti çalıp kaçtı. Bisikletinin çalındığını fark eden çocuğun ailesi durumu polise bildirdi. İhbarla apartmana gelen polis ekipleri, güvenlik kamerası kayıtlarından bisikleti çalan şüphelinin eşkalini belirledi. Polis, şüphelinin kimliğinin tespit edilip yakalanmasına yönelik çalışmasını sürdürüyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Şanlıurfa / Siverek Mehmet SEZGİN

2022-01-03 11:08:56



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