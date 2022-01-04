Sokak ortasında bıçaklandı; kaçan saldırgan aranıyor

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Ömer ŞULUL/ ŞANLIURFA, (DHA)ŞANLIURFA'da Ahmet Türkoğlu (30), sokakta tartıştığı, kimliği belirsiz kişi tarafından bıçaklanması sonucu ağır yaralandı. Polis, kaçan şüphelinin belirlenip, yakalanması için çalışma başlattı.

Olay, öğle saatlerinde, Bamyasuyu Mahallesi'nde meydana geldi. Ahmet Türkoğlu, yolda karşılaştığı, kimliği henüz belirlenemeyen kişi tarafından tartışma sonucu bıçaklandı. Vücudunun çeşitli yerlerine aldığı bıçak darbeleriyle ağır yaralanan Türkoğlu, çevredekilerin ihbarıyla gelen sağlık görevlilerince hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan Ahmet Türkoğlu'nun sağlık durumunun kritik olduğu belirtildi. Polis, olay sonrası kaçan şüphelinin kimliğinin belirlenip, yakalanması için çalışma başlattı. DHA-Güvenlik Türkiye-Şanlıurfa Ömer ŞULUL

2022-01-04 15:36:42



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