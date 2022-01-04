Futbol turnuvasının açılışı gerçekleştirildi

Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, Eyyübiye Belediyesi tarafından organize edilen kırsal mahallelerarası futbol turnuvasının açılışında gençlerle bir araya geldi.

Eyyübiye Belediyesi Gençlik spor Müdürlüğü tarafından organize edilen ve yaklaşık 2 ay sürecek ‘Kırsal mahalleler arası futbol turnuvası’ açılış seremonisi ile başladı. 17 kırsal mahalle takımının katıldığı turnuvanın açılışında sporcularla bir araya gelen Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, sporculara hem baklava ikram etti hem de başarılar diledi. Gençlerle tek tek ilgilenen Kuş, turnuvanın centilmence geçmesi temennisinde bulundu.

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