Beyazgül esnafla bir araya geldi

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Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, Karaköprü ilçesinde esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelerek talep ve önerilerini dinledi.

Her fırsatta esnaf ve vatandaş ziyareti gerçekleştiren Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, Karaköprü ilçesi Mehmet Hafız Bulvarında esnaf ziyareti gerçekleştirdi. Karaköprü ilçesinde esnaf ziyareti gerçekleştiren Beyazgül, esnaf ve vatandaşların talep ve önerilerini dinledi. Sabah erken saatlerde gerçekleşen ziyarette Beyazgül, esnaflara hayırlı ve bereketli işler temennisinde bulundu.

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