Şanlıurfa’da bıçaklı kavga

Cumhurbaşkanı Erdoğan: En düşük emekli maaşı 2500 TL oldu

Memur ve emeklinin maaş zammı belli oldu

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Şanlıurfa'da iki kişinin tartıştığı kavgada bıçaklanan genç, ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, olay, Haliliye ilçesindeki Abide Kavşağı'nda meydana geldi. A.T. (30) ve S.C. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine iddiaya göre üzerindeki bıçağı çıkaran S.C., A.T.'yi bıçakladı. Ağır yaralanan A.T., ihbarla bölgeye giden 112 Acil Sağlık ekiplerince Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralının hayati tehlikesinin devam ettiği bildirildi. Olayın ardından zanlı S.C., polis ekiplerince gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.