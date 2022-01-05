Bakan Özer, 3 yıldır eşinden ayrı olan öğretmene hayatının mutluluğunu yaşattı Dilekçesini bakana veren İlknur öğretmen, sevinçten ne yapacağını şaşırdı

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer Şanlıurfa’daki bir okulu ziyareti sırasında, eş durumu tayin başvurusunu bir gün ile kaçıran öğretmenin dilekçesini bizzat alarak ilgileneceğini söyledi. Dilekçesini Bakan Özer’e veren öğretmen, mutluluktan ne yapacağını şaşırdı.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Şanlıurfa temasları kapsamında Eyyübiye ilçesindeki Halilurrahman Ortaokulunu ziyaret etti. Okul yönetimi ve öğretmenlerle bir araya gelen Bakan Özer, sınıfları da gezerek öğrencilerle sohbet etti. Bakan Özer okuldan ayrıldığı sırada yanına giden İlknur Yanbul isimli öğretmen, eş durumu tayin başvurusunu yapmayı bir gün ile kaçırdığını söyledi. İstanbul’da öğretmen olan eşinden 3 yıldır ayrı yaşamak zorunda kaldığını söyleyen İlknur öğretmen, dilekçesini Bakan Özer’e verdi. Dilekçeyi alan Bakan Özer, konuyla ilgileneceğini söyledi.



Sevinçten ne yapacağını şaşırdı

Bakan Özer’in dilekçesini alıp konuyla ilgileneceğini söylemesi üzerine büyük mutluluk yaşayan İlknur öğretmen, sevincini arkadaşlarına sarılarak gösterdi. Eş durumu tayin başvurusunu bir gün ile kaçırdığını belirten İlknur Yanbul, “Başvuruları bir gün ile kaçırmıştım. Kendisine ilettim. Dinlediği için kendisine çok teşekkür ederim. Destek olacaklarına da inanıyorum. Eş durumu başvurunu sadece bir gün ile kaçırmıştım. Başvuru süreci bitti. O yüzden derdimi kendisine ilettim. Eşimden 3 yıldır ayrı yaşıyoruz. Benim bu mutluluğum o yüzden” diye konuştu.

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