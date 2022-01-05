Şanlıurfa’da fuhuş operasyonu Gözaltına alınan 26 zanlıdan 14’ü adliyeye sevk edildi

Cumhurbaşkanı Erdoğan: En düşük emekli maaşı 2500 TL oldu

Memur ve emeklinin maaş zammı belli oldu

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesinde düzenlenen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 26 zanlıdan 14’ü sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi.

Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, Akçakale ilçesinde “Fuhşa teşvik, aracılık ve yer temin etmek” suçlamalarıyla haklarında gözaltı kararı verilen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Yapılan çalışma sonucunda 26 zanlı gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 26 zanlıdan 14’ü Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.