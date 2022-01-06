"Kudüs şairi" Mehmet Akif İnan mezarı başında anıldı

"Kudüs Şairi" olarak bilinen Memur Sendikaları Konfederasyonu (MemurSen) Kurucu Genel Başkanı Mehmet Akif İnan, Şanlıurfa’da ölümünün 22. yılında mezarı başında anıldı.
Eyyübiye ilçesindeki Harran Kapı Mezarlığında düzenlenen anma programında İnan'ın kişiliği ve edebi yönüyle ilgili konuşmalar yapıldı, ardından Kur'anı Kerim okunup dualar edildi. MemurSen İl Temsilcisi İbrahim Coşkun, Mehmet Akif İnan'ın okuyan, yazan, düşünen ve eser bırakan bir eğitimci olduğunu aktardı. Törene, İnan'ın ailesi, AK Parti Şanlıurfa İl Başkanı Abdurrahman Kırıkçı, İl Müftüsü Ramazan Tolan, siyasi parti temsilcileri ile çok sayıda sendika üyesi ve İnan'ın sevenleri katıldı. "Kudüs şairi" olarak bilinen Akif İnan, memleketi Şanlıurfa'da 2000 yılında vefat etmiş ve 22 yıldır sevenleri tarafından her yıl anılmaya devam ediliyor.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.