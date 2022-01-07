İlkokulun bahçe kapısının çalınması kamerada

Mehmet SEZGİN/SİVEREK (Şanlıurfa), (DHA)ŞANLIURFA´nın Siverek ilçesinde, ilkokulun demir bahçe kapısı 2 kişi tarafından çalındı. Hırsızlık anı, güvenlik kameralarına yansıdı.
Hacı Ömer Mahallesi'ndeki Mareşal Fevzi Çakmak İlkokulu'nun idarecileri, çarşamba sabahı, okula gelince bahçenin demir kapısının çalındığını görüp, polise haber verdi. İhbar üzerine gelen ekipler, güvenlik kamerası kayıtlarını inceledi. İncelemede, okulun bahçe kapısının 2 kişi tarafından sökülüp taşınarak götürüldüğü tespit edildi. Polis ekipleri eşkalini belirlediği şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. DHA-Güvenlik Türkiye-Şanlıurfa / Siverek Mehmet SEZGİN
2022-01-07 09:38:44
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