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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Kuş kursiyerlerin hatim programına katıldı

İHA

Başkan Kuş kursiyerlerin hatim programına katıldı

Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, Akabe Kadın Destek Merkezinde Kuranı Kerim öğrenen kursiyerlerin hatim programına katılıp, kursiyerlere çeşitli hediyeler verdi.
Seçildiği ilk günden itibaren kadınlara yönelik pozitif ayrımcılık sergileyen Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, Kadın Destek Merkezlerindeki kursiyerlerle sık sık bir araya gelmeye devam ediyor. Başkan Kuş son olarak kültür müdürlüğü tarafından organize edilen etkinlikte, Akabe Kadın Destek Merkezinde eğitim gören kadınların hatim programına katıldı. 15 Temmuz Mahallesi Kitap Otağında yapılan etkinliğe Başkan Kuş’un yanı sıra Belediye Başkan Yardımcısı İbrahim Dağ, 15 Temmuz Mahalle Muhtarı Ethem Çalışkan, Kültür Müdürü İsmail Kaya, eğitmenler ve kadın kursiyerler katıldı. Etkinlikte kadınlarla bir araya gelen ve taleplerini de dinleyen Başkan Kuş, kadın kursiyerlere çeşitli hediyeler verdi. Kadınlara yönelik pozitif ayrımcılık sergilemeye devam ettiklerini belirten Başkan Kuş,” Hizmetlerin en hayırlı budur. Bizler yol yaparız, gençlik merkezleri yaparız, semt sahaları ve pazarları yaparız ama hiçbiri bunun kadar önemli değil. Kadınlarımızın her zaman yanında olmaya devam edeceğiz” dedi.
15 Temmuz Mahalle Muhtarı Ethem Çalışkan da Başkan Kuş’a teşekkür ederek,” Başkanımızdan Allah razı olsun. Mahallemize çok güzel bir kitap otağı kazandırdı. Gençlerimiz, kadınlarımız istifade ediyor “ diye konuştu.

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