Şanlıurfa´da hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 7 yaralı

Ali LEYLAK/ŞANLIURFA, (DHA) ŞANLIURFA´da, otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı.
Kaza, akşam saatlerinde Necmettin Cevheri Bulvarı üzerindeı meydana geldi. Sürücülerinin isimleri öğrenilmeyen 63 ABG 611 plakalı otomobil ile 63 AAT 348 plakalı hafif ticari araç çarpıştı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler kazada yaralanan Mahmut Çakmak, Hasan Çakmak, Zuhal Çakmak, Muhittin Kelekçi, Ayşe Kılıç, Yakup Kılıç ve Sibel Kılıç'ı ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırdı. Tedaviye alınan yaralılardan 2'sinin hayati tehlikesi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Şanlıurfa Ali LEYLAK
2022-01-09 22:43:53
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Soru Bankası
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Kısayol
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.