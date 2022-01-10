Valilik önüne bırakılan bohça fünyeyle patlatıldı

Ömer ŞULUL/ŞANLIURFA, (DHA)ŞANLIURFA Valiliği önünde bırakılan şüpheli kırmızı bohça, tedirginliğe neden oldu. Fünye ile patlatılan bohçadan kadın kıyafetleri çıktı.
Şanlıurfa Valilik binasının bahçe duvarının yanında öğle saatlerinde kırmızı bir bohça görenler, durumu polise haber verdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler, araç ve yaya trafiğini keserek önlem aldı. Çağırılan bomba imha uzmanı, özel kıyafetini giyerek bohçayı fünyeyle patlattı. Bohçadan kadın kıyafetleri çıktı.
Polis, bohçayı bırakan kişinin bulunmasına yönelik çalışma başlattı.DHA-Güvenlik Türkiye-Şanlıurfa Ömer ŞULUL
2022-01-10 14:03:26
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