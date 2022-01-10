Haliliye'de yollar çamurdan kurtuluyor

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Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat’ın talimatıyla ilçe genelindeki yol yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürüyor.

Fen İşleri Müdürlüğü, Belediye Başkanı Mehmet Canpolat’ın talimatlarıyla ilçe genelinde asfalt, kilitli beton parke döşeme, yol yapım, bakım ve onarım çalışmalarını sürdürüyor. Merkez kırsal yarımı yapmadan çalışmalarına devam eden ekipler, stabilize yol yapım çalışmalarıyla Örencik Kırsal Mahallesini yeni yollarına kavuşturuyor.

Yol çalışmaları ile çamurlu yollardan kurtulduklarını ifade eden mahalle sakinleri, Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat’a ve ekibine teşekkürlerini iletti. Öte yandan, Fen İşleri Müdürlüğünden yapılan açıklamada ise program dahilinde çalışmaların devam edeceği kaydedildi.

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