Haliliye'de anne ve babalara seminer

Haliliye Belediyesi, ebeveynlerin çocuklar üzerindeki etkisine değinen “Nasıl Bir Anne Baba Olacağım” ve “Anne Baba Rolleri” konulu seminer düzenledi.

Haliliye Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından ebeveynlere yönelik seminer verildi. Recep Tayyip Erdoğan Kültür Merkezindeki Konferans Salonunda verilen “Nasıl Bir Anne Baba Olacağım” ve “Anne Baba Rolleri” konulu seminerde Uzman Psikolojik Danışman Emin Okan Okyay, konuşmacı olarak yer aldı. Psikolog Emin Okan Okyay, gençlere anne ve baba sevgisinin aşılanması gerektiğine vurgu yaparak, “Çok basit şeylerden çocuklarımız kalıcı hasarlara maruz kalabiliyor. Çocuğunuz bir suç işlemişse onun çocuk olduğunu göz önünde bulundurmalıyız. Olgun düşünmek zorundayız. Çocukları topluma kazandırmak için neler yapacağımızı düşünmeliyiz. Tatlı sözler tatlı yankılar oluşturur. Sevilmek istiyorsak önce biz sevmeliyiz, saygı duyulmak istiyorsak önce biz saygı duymalıyız” dedi.

Ebeveynlerin rolleri üzerine verilen konferans, Uzman Psikolojik Danışman Emin Okan Okyay’ın katılımcıların sorularını yanıtlaması ile sona erdi. Öte yandan, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada ise seminerlerin periyodik aralıklarla devam edeceği kaydedildi.

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