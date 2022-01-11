Otomobilin çarptığı motosiklet sürücüsü yaralandı

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Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde otomobil ile çarpışan motosiklet sürücüsü yaralandı.

Kaza, akşam geç saatlerinde ilçenin Siverek Caddesi'nde meydana geldi. Alınan bilgilere göre sürücüsü öğrenilemeyen otomobil, Servan Y.'nin kullandığı motosiklete çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çağrılan ambulansla yaralı Siverek Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

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