Plakasını gizledikleri araçla hırsızlık yapmaya kalkışan 4 şüpheli yakalandı

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Ali LEYLAK/ŞANLIURFA, (DHA)- ŞANLIURFA´da, plakası gizlenen araçla geldikleri iş yerinde kepengi açamayınca uzaklaşan maskeli 4 şüpheli, güvenlik kamerasından tespit edilip, yakalandı.

Olay, gece saatlerinde Kazancı Pazarı'nda meydana geldi. Plakası gizlenen otomobille bakır satışı yapan bir iş yerinin önüne gelen 4 şüpheli, dükkanın kepengini kırmaya çalıştı. Yüzlerinde maske olan şüpheliler, kepengi açamayınca olay yerinden ayrıldı. Sabah iş yerine gelen dükkan sahibinin ihbarıyla çalışma başlatan polis ekipleri, güvenlik kamerasından eşkalini belirledikleri 4 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

DHA-Güvenlik Türkiye-Şanlıurfa Ali LEYLAK

2022-01-12 12:23:14



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