Eyyübiye’de eserler yükselmeye devam ediyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, ilçe gençliğinin hizmetine sunulmak üzere yapım çalışmaları süren gençlik merkezinde incelemelerde bulunup, ilgililerden bilgi aldı.

Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, ilçe gençliğinin hizmetine sunulmak üzere yapım çalışmaları hızlı bir şekilde süren toplam 4 kattan oluşan gençlik merkezini inceledi. İlçe gençliğinin hizmetine sunmak üzere toplam 4 kattan oluşan 2 bin 200 metrekarelik alanı kapsayan Süleyman Şah Gençlik Merkezinin yapım çalışmaları devam ediyor. İçerisinde, bilgisayar, resim, el sanatları, halk oyunları, müzik, ahşap oymacılığı, hat sanatı kursu, kütüphane, konferans salonu, spor salonu ve çevre birimleri bulunan gençlik merkezi yapım çalışmalarını inceleyen Kuş, devasa tesisin kısa süre içinde ilçe gençliğinin hizmetine sunulacağını belirtti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.