Sınava hazırlanan gençlerden Canpolat’a teşekkür

Haliliye Belediyesi ile geleceğe hazırlanan üniversite adayı öğrencilere stres kontrolü ve ders çalışma metotlarıyla ilgili seminer verildi. Öğrenciler, kendilerine sunulan imkan dolayısıyla Belediye Başkanı Mehmet Canpolat’a teşekkür etti.

Haliliye Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, Bahçelievler Gençlik Merkezindeki üniversiteye hazırlık kursunda eğitim gören ve Yükseköğretim Kurumları Sınavına (YKS) hazırlanan öğrencilere seminer verildi. Uzman Psikolojik Danışman Bişar Görür ve Reşat Gülşen tarafından verilen seminer ile öğrencilere ders çalışma metotları anlatıldı. Öğrencilerin sınav döneminde stres yapmamaları gerektiğini belirten uzman danışmanlar, gençlere verim alabilmeleri için uygulamaları gereken adımları aktardı. Ders çalışırken motive olmakta zorlandıklarını ifade eden öğrenciler ise seminer ile streslerini kontrol altına almaya yönelik teknikler öğrencilerini kaydetti. Emin adımlarla geleceğe hazırlandıklarını belirten öğrenciler, sunulan imkan dolayısıyla Belediye Başkanı Mehmet Canpolat’a teşekkür etti. Kültür ve sosyal işler müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada ise üniversiteye hazırlanan gençlere yönelik seminerlerin devam edeceği kaydedildi.

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