Elektrik sobasının devrilmesi sonucu çıkan yangında öldü

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Ömer ŞULUL/ŞANLIURFA, (DHA)ŞANLIURFA'da, elektrik sobasının devrilmesi sonucu çıkan yangında yaralanan Ahmet Acar (74) teravi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Eşi Saliha Acar´ın (57) tedavisinin sürdüğü bildirildi.

Narlıkuyu Mahallesi'nde dün bir apartmanın giriş katındaki dairede, Saliha-Ahmet Acar çiftinin ısınmak için yaktığı elektrikli soba devrilince yangın çıktı. İhbar üzerine adrese sevk edilen itfaiye ekipleri, alevlere müdahale ederek söndürdü. Yaralanan Acar çifti, hastaneye kaldırıldı. Yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınan yaralılardan Ahmet Acar, bu sabah, yaşamını yitirdi. Ahmet Acar'ın cenazesi, otopsinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi. Saliha Acar'ın tedavisi ise sürüyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Şanlıurfa Ömer ŞULUL

2022-01-14 17:23:21



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