İtfaiyeden yüzük operasyonu

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Şanlıurfa’da parmağına yüzük sıkışan kişinin imdadına itfaiye ekipleri yetişti.

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa’nın Haliliye ilçesinde yaşayan M.B.'nin sol elinin işaret parmağına taktığı yüzük sıkıştı. Parmağında sıkışan yüzüğü çıkaramayan M.B., Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine gitti. Burada hastane doktoru, durumu itfaiye ekiplerine bildirerek yardım istedi. Hastaneye giden itfaiye ekipleri M.B.'nin parmağına sıkışan yüzüğü doktor gözetiminde spiral ile çıkarttı. Yüzükten kurtulan vatandaş, hastane doktoruna ve itfaiye ekiplerine teşekkür etti.

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