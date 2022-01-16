Karbel Karaköprü Belediyespor - Kardemir Karabükspor: 5-1

Memur ve emekli zam farkı ne zaman ödenecek?

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Ömer ŞULUL/ŞANLIURFA (DHA) -STAT: Faruk Çelik Stadı

HAKEMLER: Celal Bayraklı, Vedat Hoşnam, Şükrü Mert

KARBEL KARAKÖPRÜ BELEDİYESPOR: Erşen İsa Baltacı (Dk.81 Emre Yıldırım), Batuhan (Dk.64 Sinan), Barış (Dk.81 Emre Aydin), Emirhan, Umut Dilek, Anıl, Abdurrahman, Ahmet Mumin (Dk.69 Fatih), Burak, Fevzi (Dk.63 Halil)

KARDEMİR KARABÜKSPOR: Olcay Sezer, Doğukan, Melih, Serkan, Ahmet Enes (Dk 48 Muhammed Emin), Furkan, Ali, Davut (Dk.48 Recep), Mustafa Akca, Ahmet Yusuf

SARI KARTLAR: Fevzi, Umut Dilek (Karbel Karaköprü Belediyespor) Doğukan, Ali (Kardemir Karabükspor)

GOLLER: Dk.39 ve 86 Umut Dilek, Dk.44 Fevzi, Dk.47 Abdurrahman, Dk.66 Halil (Karbel Karaköprü Belediyespor) Dk.54 Mustafa Akca, (Kardemir Karabükspor)TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'un 18´inci haftasında Karbel Karaköprü Belediyespor, sahasında konuk ettiği Kardemir Karabükspor´u 5-1 mağlup etti.

39'uncu dakikada Barış´ın ortaladığı topa ceza alanında iyi yükselen Umut Dilek'in kafa vuruşu filelere gitti: 1-0.

44´üncü dakikada ceza sahası dışından topla buluşan Fevzi'nin uzaktan sert şutu ağlarla buluştu: 2-0.

47´nci dakikada Batuhan´ın pasıyla ceza alanında buluşan Abdurrahman, plase vuruşla topu filelere yolladı: 3-0.

61´inci dakikada Sezer´in pasıyla kale önünde buluşan Mustafa Akca'nın vuruşunda top ağlara gitti: 3-1.

66'ncı dakikada Emirhan´ın ceza alanına ortasına iyi yükselen Halil'in kafa vuruşunda top ağlarla buluştu: 4-1.

86´ncı dakikada ceza alanında oluşan karambolde topla buluşan Umut Dilek'in vuruşu filelere gitti: 5-1.

Karşılaşma ev sahibi ekibin 5-1 üstünlüğü ile sona erdi.DHA-Spor Türkiye-Şanlıurfa Ömer ŞULUL

2022-01-16 15:02:54



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