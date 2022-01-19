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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Haliliye'de karla mücadelede ekipleri sahada

İHA

Haliliye'de karla mücadelede ekipleri sahada

Haliliye Belediyesi, kentte etkili olan kar yağışıyla birlikte oluşturduğu koordinasyon merkeziyle 35 araç ve yaklaşık 700 personelle karla mücadele çalışmalarını gece saatlerinden itibaren devam ettirdi.
Kentte gece saatlerinde başlayan kar yağışıyla birlikte Haliliye Belediyesi ekipleri, vatandaşların olumsuz hava koşullarından etkilenmemesi amacıyla karla mücadele çalışmalarını yoğunlaştırdı. Kar küreme, greyder, kepçe, traktör ve kamyondan oluşan 35 araç ile Fen İşleri Müdürlüğü, Temizlik İşleri Müdürlüğü, Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü, Sosyal Yardım İşleri ve Zabıta Müdürlüğüne bağlı yaklaşık 700 personel, koordineli çalışmayla tuzlama, kar küreme, kaldırım temizleme işlemlerini gerçekleştirirken; cadde ve sokaklarda ekipler, vatandaşların mağduriyet yaşamaması için mesaisini sürdürüyor.
Olumsuz hava koşullarında yoğun olarak etkilenen yayaların yaşayacağı olumsuzlukları en aza indirmek için de çalışmalarını yoğunlaştıran ekipler, kaldırımlarda kaymalar ve donmaların önüne geçmek için ara arterlerden başlayarak kaldırım ve merdivenleri kardan arındırıyor.
İletişim merkezi vatandaşların çözüm merkezi oldu
Haliliye Belediyesi İletişim Merkezi ise ilçede yaşanabilecek olumsuzlukların önüne geçilebilmek adına yoğun mesai harcıyor. Vatandaşların olumsuz hava koşullarından etkilenmemesi için 444 22 63 numaralı İletişim Merkezi ile irtibat sağlayabileceği ifade edildi.

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