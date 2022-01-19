Kablolu cinayette katil, çay davetine giden arkadaş çıktı (2)

Memur ve emekli zam farkı ne zaman ödenecek?

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ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Şanlıurfa´da misafir olarak evine gittiği Mahmut Çetindağ´ı çıkan tartışmada kablo ile boğarak öldüren Suriye uyruklu Abdulsalam Ahmet (21), emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Şanlıurfa Ali LEYLAK

2022-01-19 15:52:17



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