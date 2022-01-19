Beyaza bürünen Balıklıgöl havadan görüntülendi

Şanlıurfa'da etkili olan kar yağışı, dünyanın en büyük doğal akvaryumu olan Balıkgöl’ü beyaza bürüdü. Beyaza bürünen yerleşke havadan görüntülendi.

Şanlıurfa'da etkili olan kar, tarihi Balıkgöl Yerleşkesini beyaza bürüdü. Kentte dün yüksek kesimlerde görülen kar yağışı, gece saatlerinden itibaren şehir merkezinde de etkili olmaya başladı. Şehir merkezinde kar kalınlığı yaklaşık 25 santimetreye ulaştı. İnsan ve araç trafiğinin azaldığı kentte, kara hazırlıksız yakalanan bazı sürücüler yolda kaldı.



Balıklıgöl’de kartpostallık görüntüler

Kar, tarihi Balıklıgöl ve Şanlıurfa Kalesinde kartpostallık görüntüler oluşturdu. Bazı vatandaşlar da tarihi Balıklıgöl yerleşkesini gezerek hatıra fotoğrafı çektirdi. Beyaza bürünen yerleşke havadan görüntülendi.

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