Şanlıurfa'ya 3 yıl sonra kar yağdı, kent beyaza büründü (3)

Memur ve emekli zam farkı ne zaman ödenecek?

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OTOPARKIN ÇATISI ÇÖKTÜ; 12 ARAÇ HASAR GÖRDÜ

Mehmetçik Mahallesi'ndeki bir sitenin otoparkının çatısı, üzerinde biriken karın ağırlığına dayanamayınca, araçların üzerine çöktü. Park halindeki 12 araç hasar gördü. Araçlar, iş makineleriyle çıkarıldı.

KONİK KUBBELİ EVLER BEYAZA BÜRÜNDÜ

UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan Şanlıurfa'nın Harran ilçesinde etkili olan kar yağışı ile konik kubbeli evler de beyaza büründü. Bazı kişiler kümbet evlerin önünde kardan adam yapıp, yöresel kıyafetler giydirdi.

Yağışın devam ettiği kentte, ekiplerin iş makineleriyle kapalı yolları açmak için yürüttüğü çalışmalar sürüyor. DHA-Genel Türkiye-Şanlıurfa Ali LEYLAK-Ömer ŞULUL

2022-01-19 17:35:46



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