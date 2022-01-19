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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Canpolat karla mücadele çalışmalarını denetledi

İHA

Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, kent genelinde devam eden karla mücadele çalışmalarını yürüten ekiplerin çalışmalarını denetledi. Canpolat, "Tüm iş makinelerimiz, araçlarımız ve ekiplerimizle Haliliye'nin her sokağında, her caddesinde vatandaşlarımız karla ilgili herhangi bir olumsuzluk yaşamasınlar diye mücadele ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Canpolat karla mücadele çalışmalarını denetledi

Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, kent genelinde devam eden karla mücadele çalışmalarını yürüten ekiplerin çalışmalarını denetledi. Canpolat, “Tüm iş makinelerimiz, araçlarımız ve ekiplerimizle Haliliye’nin her sokağında, her caddesinde vatandaşlarımız karla ilgili herhangi bir olumsuzluk yaşamasınlar diye mücadele ediyoruz” ifadelerini kullandı.
Başkan Mehmet Canpolat, gece saatlerinde başlayan ve gün içerisinde de devam eden kar yağışıyla ilgili sahada çalışmalarını yürüten ekiplerin çalışmalarını yerinde inceledi. Belediye Başkan Yardımcısı İbrahim Halil Kaya ve birim müdürlerinin de yer aldığı incelemede Canpolat, sahada yürütülen çalışmalara ilişkin bilgiler aldı. Olumsuz hava koşullarında vatandaşların mağduriyet yaşamaması için ekiplerin çalışmalarını yoğun bir şekilde devam ettirmesi talimatını veren Canpolat, bölgede bulunan vatandaşlarla da sohbet etti.
Yürütülen çalışmalara ilişkin açıklamalarda bulunan Canpolat, “Haliliye Belediyesi olarak dün akşamdan itibaren tüm iş makinelerimiz, araçlarımız ve ekiplerimizle Haliliye’nin her sokağında, her caddesinde vatandaşlarımız karla ilgili herhangi bir olumsuzluk yaşamasınlar diye mücadele ediyoruz. Çalışmalar bugünde aralıksız bir şekilde devam ediyor ve gece saatlerinde de devam edecek. Bir taraftan Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğümüzde sıcak çorba dağıtımı, gerek aşevimizin evlere yemek ikramı olsun ve diğer sosyal yardım hizmetlerine devam ediyor. Ekiplerimizin sistemli ve koordineli bir şekilde bu karla ilgili olan işlemlerde vatandaşlarımız olumsuz bir şey yaşamasın diye mücadeleye devam ediyor” diye konuştu.
Canpolat, denetiminin ardından bölgeden ayrıldı.
Haliliye Belediyesi tarafından sahada yürütülen karla mücadele çalışmaları vatandaşlar tarafından da taktir topladı. Gece saatlerinde başlayan ve gün içinde durmadan devam eden kar küreme, tuzlama ve temizleme çalışmalarına ilişkin açıklamalarda bulunan Hamidiye Mahalle Muhtarı İbrahim Demirkol ve Şair Şevket Mahalle Muhtarı Ahmet Altun ile vatandaşlar, Haliliye Belediyesine teşekkür etti.
Doğadaki dostlar unutulmadı
Olumsuz hava koşullarında doğadaki dostlar için de Temizlik işleri müdürlüğü, çalışmalarını hummalı şekilde gerçekleştirdi. Bayat ekmek kutularından toplanan ekmekler, hayvanlar için doğaya bırakıldı.

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