Şanlıurfa´da terör operasyonu: 5 gözaltı

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Ömer ŞULUL/ ŞANLIURFA, (DHA)ŞANLIURFA'da, terör örgütleri PKK/YPG ve DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonlarda, 5 şüpheli gözaltına alındı.

Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, PKK/YPG ile DEAŞ´a yönelik kent merkezi ile Suruç ve Akçakale ilçelerinde operasyon düzenledi. Yapılan baskınlarda, 2'si DEAŞ ve 3'ü PKK/YPG terör örgütü mensubu olan 5 şüpheli gözaltına alındı. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. DHA-Güvenlik Türkiye-Şanlıurfa Ömer ŞULUL

2022-01-20 17:28:42



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