Kırsal mahallelerde hırsızlık yapan şahıs yakalandı

Şanlıurfa’nın Birecik ilçesinde kırsal mahallelerde hırsızlık yapan zanlı, jandarma tarafından yakalandı.



Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa’nın Birecik ilçesi kırsal mahallelerinde hırsızlık yapıldığı bilgisini alan jandarma ekipleri, zanlı ya da zanlıları yakalamak için çalışma başlattı. JASAT ve Merkez Karakol Komutanlığı tarafından yapılan ortak çalışmada hırsızlık olaylarını U.B. isimli şahsın gerçekleştirdiği belirlendi. Şahıs, ekipler tarafından gözaltına alınarak adliyeye sevk edilirken çaldığı malzemeler ise sahiplerine iade edildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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