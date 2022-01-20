Göbeklitepe beyaza büründü



Ali LEYLAK/ŞANLIURFA, (DHA)ŞANLIURFA'da bulunan 12 bin yıllık geçmişe sahip Göbeklitepe ören yeri, yağan kar ile beyaza büründü.

UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan 12 bin yıllık geçmişiyle 'tarihin sıfır noktası' olarak nitelendirilen Göbeklitepe'de etkili olan kar yağışıyla güzel manzaralar ortaya çıktı. T şeklinde taş sütunların üzerine yağan kar, kartpostallık görüntü oluşturdu.

KAR ALTINDA KALAN TARİHİ MEKANLAR HAYRAN BIRAKTI

Kette etkili olan kar, kentin simgesi olan Balıklıgöl ve tarihi Urfa Kalesinde görsel şölen oluşturdu. Balıklıgöl yerleşkesine yakın Kızılkoyun Nekropolünün de beyaza büründüğü kentte vatandaşlar, soğuk havaya aldırış etmeyip, bol bol fotoğraf çektirdi. DHA-Genel Türkiye-Şanlıurfa Ali LEYLAK

2022-01-20 18:29:49



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