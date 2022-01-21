Kar yağmayan ilçeye kamyonlarla kar taşındı

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Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, kar yağışının yaşanmadığı Akçakale ilçesine kamyonlarla kar taşıdı.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, kar yağışının yaşanmadığı Akçakale ilçesine kamyonlarla kar taşıdı. Akçakale'deki çocukların kar sevinci yaşaması için büyükşehir belediyesi tarafından kamyonlarla kar götürüldü. Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül'ün talimatları doğrultusunda Hilvan ilçesinden alınan kar, kamyonlarla sınırın sıfır noktası olan Akçakale'nin istasyon meydanına bırakıldı. Kamyonlarla ilçeye kar getirildiğini gören çocuklar meydanda toplandı. Kamyonlardaki karın yerlere dökülmesiyle çocuklar büyük sevinç yaşadı. Alanda toplanan çocuklar, kar kütlesinin üzerine çıkarak kartopu savaşı yaptı, keyifli zaman geçirdi. Çocuklar, mutlu olduklarını belirterek, emeği geçenlere teşekkür etti.

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