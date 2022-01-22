Şanlıurfa'daki okulun bahçesi Bakan Özer´in talimatıyla yenilendi



Ali LEYLAKÖmer ŞULUL/ŞANLIURFA, (DHA)MİLLİ Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in, Şanlıurfa ziyaretinde, eksiklerinin giderilmesi yönünde talimat verdiği Halilurrahman Ortaokulu'nun duvarı ve bahçesi 15 günde yenilendi.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 5 Ocak'ta Şanlıurfa´da düzenlenen İl Eğitim Değerlendirme Toplantısı'na katılıp, ardından Halilurrahman Ortaokulu'nu ziyaret etti. Sınıfları dolaşıp incelemelerde bulunan Bakan Özer, öğrencilerin okula basketbol sahası yapılması isteği üzerine Milli Eğitim Müdürü'ne gereğinin yapılması yönünde talimat verdi. Bu sırada Bakan Özer, Ankara'ya döndükten sonra 1 bakan yardımcısı ile 6 genel müdürünü de Şanlıurfa´ya gönderdi. Ekibin incelemesinin ardından okulda tadilat başlatıldı. Şanlıurfa Valiliği bünyesindeki Yatırım İzlem ve Koordinasyon Başkanlığı tarafından okul bahçesinin zeminine silim yapılıp epoksi astarı çekildi. Bahçeye futbol ve basketbol sahası yapılıp, voleybol direkleri kuruldu. Duvarı yenilenen okula banklar ve kameriyeler de konuldu. Çehresi yenilenen okulun öğrencileri, duyarlılığından dolayı Bakan Özer'e teşekkür etti.DHA-Genel Türkiye-Şanlıurfa Ali LEYLAK-Ömer ŞULUL

2022-01-22 10:46:59



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