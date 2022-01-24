Haliliye’de ekiplerin gece kar mesaisi

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Haliliye Belediyesi, karla mücadele çalışmalarını kırsalda gece geç saatlerde devam ettiriyor.

Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, Belediye Başkanı Mehmet Canpolat’ın talimatlarıyla gece saatlerinde de vatandaşların mağdur olmaması için karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor. Kırsalda Kalecik ve Yedikuyu Mahallelerinde kapanan yollar için Haliliye Belediyesi ekipleri seferber oldu. Belediyeye ait iş makineleri bölgeye giderek, yol açma çalışmalarını gerçekleştirdi.

Bölgede çalışmalarını yoğun şekilde devam ettiren ekiplerin, vatandaşların mağduriyet yaşamaması için sabah kadar çalışacağı öğrenildi.

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