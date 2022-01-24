Şanlıurfa’da karla mücadelede sürüyor

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, etkili olan kar yağışı nedeniyle şehir merkezinde ve 13 ilçede yol açma çalışmalarını sürdürüyor.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesine bağlı fen işleri daire başkanlığı ekipleri, kent merkezinde tuzlama, kar küreme ve yol açma çalışmalarını sürdürürken kırsal hizmetler daire başkanlığı ekipleri de 13 ilçe kırsalında kapanan yolları iş makinaları yardımıyla açarak vatandaşların kar yağışından dolayı mağduriyet yaşamamalarını amaçlıyor. Meteorolojiden alınan bilgiler doğrultusunda kar yağışının öncesinde önlemler alan belediye, kent genelinde ana arterlerde tüm yolları açık tutarak araç sürücülerinin güvenli yolculuk etmelerini sağladı. Şehir merkezine göre daha yüksek kesimler olan Karaköprü ilçesi, Akabe ve Maşuk bölgesinde kar küreme, tuzlama ve yol açma çalışmaları gerçekleştiren ekipler, vatandaşların takdirini kazandı.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin karla mücadelesi sürüyor.

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