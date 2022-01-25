Şanlıurfa´da DEAŞ operasyonunda 1 tutuklama

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Ali LEYLAK/ŞANLIURFA, (DHA)ŞANLIURFA´da polisin terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlediği operasyonda gözaltına alınan 2 şüpheliden 1´i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, geçmiş dönemlerde terör örgütü DEAŞ içerisinde faaliyet gösterenlere yönelik belirlenen adrese operasyon düzenledi. Özel harekat polislerinin de destek verdiği operasyonda 1´i kadın 2 şüpheli yakalandı. Emniyette işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 1´i tutuklandı, diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Şanlıurfa Ali LEYLAK

2022-01-25 12:13:49



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