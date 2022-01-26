Tehlikeli virajlara flaşörlü önlem

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, ŞanlıurfaGaziantep Karayolunda tespit ettiği 14 tehlikeli virajda güneş enerjili senkron flaşör çalışmasını tamamladı.
Şanlıurfa’da trafik yoğunluğunun azaltılması amacıyla yeni yollar ve yeni bulvarlar açan Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, trafik güvenliğinin sağlanması amacıyla bir dizi önlem aldı. ŞanlıurfaGaziantep karayolunun 10 kilometrelik ulaşım ağında 14 tehlikeli viraj belirleyen Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığı trafik güvenliğinin sağlanması ve kaza sayılarının düşürülmesi amacı ile kaza kara noktaları belirlendi. Halk arasında Akabe yokuşu olarak adlandırılan mevkide “Güneş Enerjili Senkron Flaşör” çalışmasını tamamlayan Büyükşehir Belediyesi, bölgede ölümlü, yaralanmalı ve maddi hasarlı kazaların önüne geçmeyi hedefliyor.
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Soru Bankası
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Kısayol
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.