Tehlikeli virajlara flaşörlü önlem

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Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, ŞanlıurfaGaziantep Karayolunda tespit ettiği 14 tehlikeli virajda güneş enerjili senkron flaşör çalışmasını tamamladı.

Şanlıurfa’da trafik yoğunluğunun azaltılması amacıyla yeni yollar ve yeni bulvarlar açan Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, trafik güvenliğinin sağlanması amacıyla bir dizi önlem aldı. ŞanlıurfaGaziantep karayolunun 10 kilometrelik ulaşım ağında 14 tehlikeli viraj belirleyen Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığı trafik güvenliğinin sağlanması ve kaza sayılarının düşürülmesi amacı ile kaza kara noktaları belirlendi. Halk arasında Akabe yokuşu olarak adlandırılan mevkide “Güneş Enerjili Senkron Flaşör” çalışmasını tamamlayan Büyükşehir Belediyesi, bölgede ölümlü, yaralanmalı ve maddi hasarlı kazaların önüne geçmeyi hedefliyor.

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