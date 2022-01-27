Şanlıurfa’da 63 TL ödüllü proje yarışması

Yenilikçi ve katılımcı bir anlayış ile günümüz teknolojisinden gençlerin faydalanabilmeleri için projeler hazırlayan Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Mezopotamya Lıvıng Lab, 6 kategoriden oluşan fikir proje yarışması düzenleyecek.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül’ün girişimleriyle Şanlıurfa’ya kazandırılan “Mezopotamya Living Lab” Teknoloji ve İnovasyon merkezinde alanında uzman eğitmenler tarafından farklı alanda eğitim veriliyor.

Toplam ödül 63 bin TL

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi İnovasyon merkezinde, en yeni teknolojik ürün ve hizmetlerin uygulamalı olarak gelecek nesillere aktarılması için çalışmalarını sürdüren Mezopotamya Lıvıng Lab, Şanlıurfa’da 6 kategoriden oluşan toplam “63 Bin TL” ödüllü fikir proje yarışması düzenliyor.

6 farklı kategori

Ekoteknolojik tarım, akıllı turizm ve kültür, bilişim, çevre ve kültür, iletişim ve medya, afet ve sağlık kategorilerinde gerçekleştirilecek yarışmaya, ilkokul, ortaokul, lise, lisans, lisanüstü, girişimci ve özel sektörden başvuru yapılabiliyor. Yarışmaya katılacak olan yarışmacıların ayrıntılı bilgiye belediyenin web adresinden ulaşabilecekleri bildirildi. Belirtilen kategorilerde yenilikçi fikir projeleri yarışacak, projelerin fikir aşamasından uygulama aşamasına kadar alanında uzman eğitmenler eşliğinde takip edilecek. Projenin kente teknoloji ve inovasyona olan ilgiyi artırması bekleniyor.

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