Haliliye Belediyesi kütüphanesi gençlerin ilk tercihi oluyor

Şanlıurfa’da etkili olan olumsuz hava koşullarında gençlerin tercihi Haliliye Belediyesi Recep Tayyip Erdoğan Kültür Merkezi oluyor.

Gençliğe yönelik çalışmaları ile her zaman yanlarında olduğunu hissettiren Belediye Başkanı Mehmet Canpolat’ın girişimleriyle gençler, Haliliye Belediyesi ile geleceğe hazırlanıyor. Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’ne bağlı Recep Tayyip Erdoğan Kültür Merkezindeki kütüphane, soğukların etkili olduğu bugünlerde üniversite sınavına hazırlanan gençlerin ilk durağı oluyor. Yoğun kar yağışı ve okulların kapanmasıyla ders çalışmak için sessiz bir ortam arayan gençler, belediye bünyesindeki kütüphane ile ders çalışma fırsatı yakalıyor. Sessiz ve nezih bir ortamda eksik konularını tamamlayan gençler, belirli aralıklarla yapılan ücretsiz deneme sınavlarıyla kendilerini ölçme fırsatı buluyor. Deneme sınavı ile Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) öncesi heyecanlarını da yenen öğrenciler, kendilerine sunulan imkan dolayısıyla Belediye Başkanı Mehmet Canpolat’a teşekkür etti. Öte yandan, gençlerin geleceğe emin adımlarla hazırlandığı Haliliye Belediyesi Recep Tayyip Erdoğan Kültür Merkezi’ndeki kütüphanenin hafta içi 08.30 ve 20.00, Cumartesi ise 09.00 ve 17.00 saatleri arasında açık olduğu belirtildi.

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