Hacı Kamil Konağında restorasyon devam ediyor

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, kent mimarisine özgü nahit taşlarla yapılan ve uzun yıllardır atıl durumda bulunan Hacı Kamil Konağı’nı tarihi yapısına uygun olarak restore ediyor.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi kent merkezinde ihmal edilmiş bir cevher olarak bekleyen, 1903 yılında 12 Bin altın harcanarak Hacı Yusuf Kamil tarafından yaptırılan Hacı Kamil Konağı’nda yürüttüğü restorasyon çalışmalarını sürdürüyor. Şanlıurfa’nın tarihi kimliğinin ön plana çıkarılması, tarihi mirasın gelecek nesillere aktarılması amacıyla Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından satın alınan “Hacı Kamil Konağı’nda başlatılan restorasyon çalışmaları aslına uygun bir şekilde titizlikle yapılıyor. Tarihe tanıklık eden Hacı Kamil Konağının duvarları betonarme yapılardan arındırılırken tarihi konakta teknik ekipler tarafından Şanlıurfa mimarisine özgü nahit taşları kullanılıyor. Restorasyon çalışmaları tamamlandığında yerli ve yabancı turistlerin Şanlıurfa mimarisinin derin manalarını hissedecekleri bir eser sergilenecek. Şanlıurfa’nın köklü tarihine ve tarihi yapıların korunarak geleceğe aktarılmasına büyük önem veren Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül’ün talimatıyla başlatılan restorasyon çalışmaları devam ediyor.

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