Heyelan yaşanan yolda çalışmalar başlatıldı Birecik Belediye Başkanı Mahmut Mirkelam’ın girişimleri sonuç verdi

Şanlıurfa’nın Birecik ilçesinde daha önce iki defa heyelan yaşanan yol, Birecik Belediyesinin girişimleriyle Kültür Yolu Islah Projesi adı altında risklerden arındırılıyor. Yolda dün başlatılan çalışmalarda risk oluşturabilecek olan taşlar düşürülürken kayma ihtimali bulunan toprağa ise eğim veriliyor.

Şanlıurfa’nın Birecik ilçesinde önceki yıl iki defa heyelan yaşanan ve 3 kişinin yaralandığı yol, Kültür Yolu Islah Projesi adı altında risklerden arındırılıyor. Birecik Belediye Başkanı Mahmut Mirkelam’ın uzun süren çabaları sonuncunda AFAD Başkanlığından kaynak sağlandı. İhalesi Şanlıurfa Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı (YUKOB) tarafından yapılan 3.2 kilometrelik yolda çalışmalar dün itibariyle başladı. Özel bir firmanın yaklaşık 14 milyon liraya ihalesini aldığı yoldaki heyelan riski bulunan bölgelerdeki kayalar düşürülüp yol boyunca tıraşlama çalışması yapılıyor. Kayma ihtimali bulunan toprağa ise iş makineleriyle eğim veriliyor. Çalışmaları yerinde inceleyen İlçe Kaymakamı Kadir Duman ile Belediye Başkanı Mahmut Mirkelam, çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Kültür Yolu Islah Projesi adı altında yapılan çalışmaların nasıl hayata geçirildiği konusunda açıklamada bulunan Birecik Belediye Başkanı Mahmut Mirkelam, “ Daha önce bu yolda iki defa tehlike arz edecek şekilde heyelan yaşandı. Yağışlara dayanamayan toprak ve kaya kütleleri yola düştü. Maalesef yaralanan vatandaşlarımız da oldu. Bu yolun yapılması için bizzat bir çaba harcamamız gerektiğini anladık. Bunun için defalarca Ankara’ya gidip çeşitli görüşmeler gerçekleştirdik. Nitekim AFAD Başkanlığından kaynak sağladık. İhalesini Şanlıurfa Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığının (YUKOB) yaptığı yolun her aşamasına dahil olduk. Çabalarımızın karşılığını da almış bulunmaktayız. Bundan sonra da çalışmaları yakından takip etmeye devam edeceğiz. En kısa sürede tamamlanarak hizmete girmesi için bizzat üzerinde duracağız. Birecik her şeyin en güzeline layıktır” diye konuştu.

Başkan Mirkelam, AFAD Başkanlığı ile Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül ve Kaymakam Kadir Duman'a da teşekkür etti.

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