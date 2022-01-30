Karbel Karaköprüspor - Gümüşhane Sportif Faaliyetler: 1-1

Ömer ŞULUL/ŞANLIURFA (DHA) -
STAT: Faruk Çelik Stadı
HAKEMLER: Sezer Yalçın, Nurettin Taşkesen, Tahir Yalçın
KARBEL KARAKÖPRÜSPOR: Erşen İsa Baltacı, Fikret (Dk. 14 Ahmet Mumin), Halil Yılmaz (Dk. 78 Sinan), Barış (Dk. 89 Batuhan), Emirhan, Emre Aydın (Dk. 78 Fatih), Umut Dilek, Anıl, Abdurrahman Ayhanoğlu, Fevzi
GÜMÜŞHANE SPORTİF FAALİYETLER: Cengiz Burak, Nasrullah, Tekin (Dk. 77 İbrahim), Murat, Yusuf (Dk. 86 Osman), Abdurrahman İlkyaz, Mahmuthan, Oktay, Sancar, Mustafa Aydoğdu (Dk. 26 Güray)
SARI KARTLAR: Fevzi, Umut Dilek, Emirhan, Halil Yılmaz, Ahmet Mumin, Fatih, (Karbel Karaköprüspor) Güray, Nasrullah, (Gümüşhane Sportif Faaliyetler A.Ş)
GOLLER: Dk. 44 Umut Dilek (Pen.) (Karbel Karaköprüspor) Dk. 11 Murat (Gümüşhane Sportif Faaliyetler)
TFF 3'üncü Lig'in 21´inci haftasında Karbel Karaköprüspor sahasında konuk ettiği Gümüşhane Sportif Faaliyetler ile 1-1 berabere kaldı.
11'inci dakikada Tekin´in ceza alanına ortasına iyi yükselen Murat, kafa vuruşuyla topu filelere gönderdi: 0-1.
44´üncü dakikada ceza sahası içerisinde yaşanan karambolde hakem penaltı noktasını gösterdi. Penaltı atışını kullanan Umut Dilek, topu ağlara buluşturdu: 1-1.
DHA-Spor Türkiye-Şanlıurfa Ömer ŞULUL
2022-01-30 15:39:29
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