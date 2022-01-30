Hastanede tüfek, taş ve sopalı kavga: 3 yaralı



Ömer ŞULUL/ŞANLIURFA, (DHA)ŞANLIURFA´da, aralarında kız isteme meselesi yüzünden husumet bulunan 2 aile fertleri, hastanede karşılaşınca kavga etti. Tüfek, taş ve sopaların kullanıldığı kavgada 3 kişi yaralanırken, hastanede panik yaşandı.

Olay, öğleden sonra Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi ek binasında meydana geldi. İddiaya göre, kız isteme meselesinden dolayı husumetli olan Kaya ve Yıldırım aileleri fertleri, hastanede karşılaşınca tartışmaya başladı. Kısa sürede büyüyerek hastane bahçesine taşan kavgada iki taraf birbirine taş ve sopalarla saldırdı, tüfekle 1 el ateş edildi. Hastanede paniğe yol açan kavga, ihbarla gelen polisin müdahalesiyle sonlandı. Kavgada taş ve sopa darbeleriyle yaralanan Hüseyin Yıldırım, İbrahim Halil Zahit, ve Mustafa Kaya kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis hastanede başka bir olayın yaşanmaması için güvenlik önlemi aldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

FOTOĞRAFDHA-Güvenlik Türkiye-Şanlıurfa Ömer ŞULUL

2022-01-30 17:35:03



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